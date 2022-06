Mutter und einjähriger Sohn bei Zimmerbrand schwer verletzt

Eine Mutter und ihr Kind sind am Samstagmorgen bei einem Zimmerbrand in Hof schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wechselte die 38-Jährige in der Küche eine Gaskartusche. Aus bisher unbekannter Ursache explodierte die Kartusche und es entstand eine Stichflamme.

Durch die Flamme wurden die Frau und ihr einjähriger Sohn schwer verletzt. Auch die Möbel fingen Feuer und als die Rettungskräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Küchenfenster. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und ein Übergreifen auf angrenzende Wohnungen verhindern. Die Frau und ihr einjähriger Sohn wurden mit dem Rettungshubschrauber in das nächste Krankenhaus geflogen. Die Kripo Hof hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.