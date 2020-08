Nach Mord in Bayreuth: Polizei bittet um Hinweise

Im Fall des getöteten 24-Jährigen in Bayreuth ist die Polizei weiter auf Zeugenhinweise angewiesen. In einer Pressekonferenz hat die extra eingerichtete „Soko Radweg“ zusammen über den aktuellen Stand der Ermittlungen informiert.

Der 24-Jährige startete in der Nacht auf Mittwoch gegen Mitternacht mit dem Fahrrad im Bayreuther Stadtteil Birken. Um 0:48 Uhr fanden zwei Passanten den leblosen Mann auf dem Fuß- und Radweg zwischen der Dr.-Konrad-Pöhner-Straße und der Fraunhoferstraße in Oberkonnersreuth. Die Soko sucht Personen, die zu dieser Zeit auf möglichen Strecken zwischen Start und Auffindeort unterwegs waren. Über 30 Beamte arbeiten in der Soko an der Aufklärung des Falls.

Die Soko hat folgende Fragen:

Wer war in der Nacht zum Mittwoch in den Bereichen zwischen dem Emil-Warburg-Weg und der Fraunhoferstraße unterwegs?

Wem sind am Abend des 18. August oder in der Nacht Personen aufgefallen?

Wer hat an diesem Abend etwas auffälliges beobachtet?

Wer hat sonst auffällige Beobachtungen in der Vergangenheit im Bayreuther Stadtgebiet gemacht, die im Zusammenhang stehen könnten?

Die Soko bittet in diesen Fällen, sich bei dem Hinweistelefon unter der Tel.-Nr. 0921/5062444 zu melden.