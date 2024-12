Nebel, Schnee und Glatteisgefahr in Bayern

Auf den Straßen ist Vorsicht geboten, die ganze Woche über herrscht Glatteisgefahr. Auch der Nebel bleibt Bayern laut Vorhersage noch ein paar Tage erhalten.

Knapp 150 Meter weit reicht die Sicht durch den Nebel und auf den Straßen gefriert der Regen zu Glatteis – auf Bayerns Straßen ist diese Woche Vorsicht geboten. Am Montag wird es im Westen des Freistaats gefährlich glatt, am Dienstag dann im Osten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete. Von 6 bis 7 Grad zum Wochenstart sinken die Temperaturen bis Donnerstag auf maximal 3 Grad.

Während am Montag die Sonne noch teils durch die Wolken und den Nebel durchscheine, werde der Himmel am Dienstag von einigen Wolken bedeckt. In der Nacht komme es vor allem im östlichen Bayern zu leichtem Frost und Glätte. Teils müsse sich auch auf Glatteis eingestellt werden. Im Laufe des Tages sinke die Schneefallgrenze auf etwa 800 Meter, hieß es.

Auch am Mittwoch gebe es kaum Auflockerungen. Weiter ziehen Regen, Schnee und Nebel durch den Freistaat. Erst am Donnerstag soll die Sonne manchmal rauskommen. Doch am Abend halten die Wolken wieder Einzug. (dpa/lby)

