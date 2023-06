Neue Umfrage: Wie geht es queeren Menschen in Bayern?

How are you? Mit dieser Frage möchte der Bayerische Jugendring herausfinden, wie es jungen, queeren Menschen in Bayern geht. Darauf macht jetzt auch die kommunale Jugendarbeit im Landkreis Cham aufmerksam.

Mit der neuen Online-Umfrage „How are you“ soll die aktuelle Situation queerer Menschen erkannt und auch verbessert werden. „Speziell in der kritischen Lebenssituation eines Coming Outs ist Unterstützung ganz wichtig. Wir wollen herausfinden, wie Bayern da bisher aufgestellt ist“, sagt Patrick Wolf vom Bayerischen Jugendring. Mit der Umfrage soll auch ein Bild über die Diskriminierungserfahrungen und Wünsche der Menschen entstehen, um dann dementsprechend Hilfe anbieten zu können.

Bei der Online Umfrage können noch bis zum 25. Juni alle 14- bis 27-Jährigen mitmachen. Hier gehts zur Umfrage.