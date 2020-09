Neues Jugendtheater Tirschenreuth

Kinder und Jugendliche für das neue Jugendtheater Tirschenreuth gesucht! Das Moderne Theater Tirschenreuth will mehr auf die Jugend setzen. Das bringt neue Möglichkeiten und Diversität in die Stücke, außerdem denkt das Theater dabei an die Zukunft. Das Theaterspielen soll Spaß machen und hilft auch im alltäglichen Leben weiter. Da ist sich Julian Mühlmeier (1. Vorstand) sicher. Er denkt, dass so das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt wird. Das kann bei Schulpräsentationen und auch später mal bei Bewerbungsgesprächen helfen.

Für ihr neues Jugendtheater sucht das Moderne Theater Tirschenreuth jetzt Kinder und Jugendliche zwischen 9 und 14 Jahren. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Alle Interessierten sollen sich bitte bis Ende September unter info@theater-tirschenreuth.de mit ihren Kontaktdaten melden. Die Proben beginnen dann Mitte Oktober und sollen nach der 12. Probe in einer Aufführung enden.

