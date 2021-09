neues Programm der VHS Amberg

Das Herbst-/Wintersemester der VHS Amberg beginnt am 27. September. Anmeldungen sind ab 9. September möglich. Auch digital werden wieder Kurse angeboten. Z. B. wird erstmals eine Dozentin direkt von ihrem Wohnort Bozen aus einen Italienischkurs abhalten. Aber auch der Kochkurs „Gesundes Essen“ läuft online ab. Neu ist beispielsweise ein außergewöhnlicher Spaziergang in der Altstadt. Bei einem „Kreativen Schreibspaziergang“ inspirieren ausgewählte Stationen des historischen und modernen Ambergs zu kurzen kreativen Texten. Die Programmhefte liegen ab sofort u. a. bei Banken, in Apotheken und Behörden aus.

Die Kursanmeldungen können ab 9. September unter www.vhs.amberg.de erfolgen oder werden telefonisch (Telefon 09621 10-1238, 10-1868, 10-1340), schriftlich (Volkshochschule Amberg, Zeughausstraße 1 a, 92224 Amberg), per Fax (Nummer 09621 37600777) sowie per E-Mail an vhs@amberg.de entgegengenommen.