Neumarkt – Eröffnung des neuen Hochschulgebäudes

In Neumarkt wurde am Freitag (27.09.) das neue Hochschulgebäude feierlich eröffnet.

Mit dabei waren Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Heimatminister Albert Füracker. Der Neubau am Residenzplatz soll den Studienstandort stärken, insbesondere für den Studiengang „Management in der Ökobranche“, der seit acht Jahren in Neumarkt angeboten wird.

Der rund 13 Millionen Euro teure Campus bietet modernste Ausstattung und könnte künftig auch ein Masterangebot beherbergen. Ab Montag wird die Technische Hochschule Nürnberg dort noch präsenter sein.