Nina Chuba kann nach Shows schnell wieder entspannen

Die Sängerin und Schauspielerin Nina Chuba füllt mit ihren Auftritten längst große Hallen und Open-Air-Orte. Nach einer Show fällt es ihr leicht, wieder runterzukommen. Mit einem Trick.

Der Hamburger Sängerin Nina Chuba fällt es leicht, nach einem aufregenden Auftritt bei einem Konzert wieder zu entspannen. „Ich mache da das Konzert, dann gehe ich in Backstage, nehme ich mir meine Zöpfe ab, gehe in die Dusche und dann bin ich wieder Nina und chille mit meinen Leuten“, sagte die 25-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Sie habe nach Shows kein lange anhaltendes High-Gefühl.

Nina Chuba will nach Shows lieber wieder normal sein

„Es macht mir ultra viel Spaß auf der Bühne, aber ich habe einfach gemerkt, es ist besser, wieder normal zu sein, wenn man von der Bühne kommt und nicht in seinem Film zu sein, sondern einfach wieder entspannt.“

Entspannen könne sie dabei am besten auf ihrer eigenen Couch. „Abends, mit was leckerem Gekochten und einem guten Film oder im Urlaub. Ja, da entspanne ich sehr.“

Open-Air-Tour durch Deutschland endet in Hamburg

Nina Chuba ist derzeit auf ausverkaufter Open-Air-Tour durch Deutschland. Am 24. August tritt sie in Bochum und am 25. August in Hamburg auf der Trabrennbahn auf. Im Moment arbeitet sie an ihrem zweiten Album. Die Singles „Nina“ und „80qm“ sind kürzlich veröffentlicht worden.

Eigenen Angaben zufolge hat sie bisher 1,7 Millionen Tonträger verkauft, ihre Musikvideos wurden millionenfach abgerufen und sie hat auf Tiktok mehr als 880.000 Follower. (dpa)