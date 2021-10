Nittenau sucht das schönste Weihnachtsbild

Die Stadt Nittenau im Landkreis Schwandorf sucht die schönsten selbst gemalten Weihnachtsbilder. Aus diesem Grund ist jetzt der Malwettbewerb „Weihnachten in Nittenau“ ausgerufen worden.

Alle Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre können teilnehmen und ihren liebsten weihnachtlichen Ort in der Stadt malen. Das Gewinnerbild erscheint auf der diesjährigen Weihnachtskarte der Stadt Nittenau sowie auf dem Weihnachtsmarktplakat.

Die Zeichnungen sollten auf ein DIN A4-Blatt im Querformat gestaltet und anschließend in digitaler Form an presse@nittenau.de oder persönlich im Rathaus, in der Stadtbücherei, im Touristikbüro oder im Stadtmuseum Nittenau mit den Kontaktdaten abgegeben werden. Abgabeschluss ist der 8. November.