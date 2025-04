Oberpfalz: Fakeanrufe von falschen Polizisten

In Schwandorf und in Kastl im Landkreis Amberg-Sulzbach ist es am Dienstagabend vermehrt zu Fakeanrufen von falschen Polizisten gekommen.

In Schwandorf behaupteten die Anrufer, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und Observationsmaßnahmen nötig seien. In Kastl erzählten die Betrüger, dass in der Nähe Straftäter festgenommen wurden.

Glücklicherweise beendeten die angerufenen Personen sofort das Telefonat ohne Daten herauszugeben. So kam es zu keinem Vermögensschaden. Die Polizei warnt weiterhin vor solchen Anrufen.