Oberpfalzbahn nimmt Schüler- und Pendlerverbindungen zwischen Regensburg und Schwandorf wieder auf

Die oberpfalzbahn nimmt die wichtigsten Schüler- und Pendlerverbindungen zwischen Regensburg und Schwandorf ab Donnerstag kurzfristig wieder auf. Eigentlich waren auf der Strecke zwischen dem 3. und 9. Dezember Gleisbauarbeiten von der DB Netz AG als Infrastukturbetreiberin eingeplant gewesen. Die fanden nicht statt, die Länderbahn als betroffenes Eisenbahnunternehmen wurde darüber aber nicht informiert. So steht es in einer Pressemitteilung.

Die Länderbahn hat nun kurzfristig folgende oberpfalzbahn-Verbindungen wieder einplanen können:

Am 07.12. und am 08.12.2023 die Züge ab Schwandorf in Richtung Regensburg um 05:36 Uhr, 06:24 Uhr und 13:32 Uhr sowie ab Regensburg in Richtung Schwandorf um 06:31 Uhr, 07:07 Uhr und 14:57 Uhr. Diese Zugleistungen verkehren auch über Schwandorf hinaus in Richtung Weiden und Marktredwitz bzw. kommen aus dieser Richtung. Ein Umstieg in Schwandorf bei den genannten Zügen ist nicht erforderlich.

Alle weiteren Zugleistungen der RB 23 verkehren im Abschnitt Regensburg – Schwandorf weiterhin als Schienenersatzverkehr mit Bussen. Ab Samstag, den 09.12.2023 verkehrt die oberpfalzbahn in diesem Streckenabschnitt wieder planmäßig. Fahrgäste beachten bitte den bundesweiten Fahrplanwechsel ab Sonntag, 10.12.2023.