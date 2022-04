Oberpfalztag im Mai in Amberg

„Wir. Feiern. Oberpfalz.“ – so lautet das Motto zum ersten Oberpfalztag, am 14. und 15. Mai 2022, in Amberg.

Hier soll laut dem Oberpfalz Marketing e.V. die Region, der Regierungsbezirk in all ihren Facetten erleb- und genießbar in ein Festwochenende gebracht werden. Es bedeutet aber auch, eine Stadt, vier Bühnen und über 50 Aussteller. Es geht ums Mitmachen, Ausprobieren und Erleben und dafür ist reichlich Platz eingeplant, für Aussteller aus allen Branchen, Firmen, Unternehmen, Vereinen und Soziale Initiativen und natürlich die Besucher.

Die Oberpfalz will an diesen beiden Tagen die innovativen, kreativen und modernen Seiten des Regierungsbezirks zeigen. Das Programm wird dabei ständig erweitert und ist ab sofort einsehbar