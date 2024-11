Ofenführerschein geht in die 2. Runde

Der Landkreis Amberg-Sulzbach bietet aufgrund des großen Erfolgs der Kampagne „Richtig Heizen mit Holz“ nun zum zweiten Mal die Teilnahme am so genannten „Ofenführerschein“ an.

Die Teilnehmer der letzten Kampagne konnten durch eine optimierte Nutzung etwa 30 Prozent ihres Brennholzverbrauchs einsparen. Ab sofort gibt es wieder 350 kostenfreie Zugangscodes. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite der Ofenakademie und die Plätze werden im Windhundverfahren vergeben. Nach Abschluss des Kurses und Bestehen des Abschlusstests erhalten die Teilnehmer ein personalisiertes Umweltzertifikat, den „Ofenführerschein“.

Interessierte können sich über die Webseite der Ofenakademie (www.ofenakademie.de/kreis-amberg-sulzbach) für den kostenlosen Kurs anmelden oder auch weitere Informationen erhalten.