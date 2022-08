Open Air Kino im Freilandmuseum

Open Air-Kino am Freitag im Freilandmuseum Oberpfalz. Im Naabtaldorf läuft der Film „Drudenherz“. Gedreht an original Schauplätzen wie der Geisterburg Stockenfels, dem Chamer Marktplatz, oder dem Freilandmuseum Oberpfalz wagt Drudenherz den spannenden Schritt, traditionelle Sagenstoffe in ein modernes Fantasygewand zu hüllen.

Realisiert hat den Oberpfälzer Mythen-Thriller der langjährige Leiter der Stadtmaus, Hubertus Hinse. Los geht’s um 20 Uhr 30. Besucher können sich gerne ihre eigene Picknickdecke oder einen Campingstuhl mitnehmen. Das Museum stellt zusätzlich Bierbänke zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht nötig.