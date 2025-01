Ostbayern – Glättegefahr – Neuschnee zum Sonntag

Schnee und Regen sorgen am Wochenende für Glatteis auf den Straßen Bayerns. Sonne und Neuschnee sorgen aber für ideale Verhältnisse zum Rodeln.

Autofahrer müssen sich in Bayern am Wochenende auf rutschige Straßen einstellen. Allen, die es zum Rodeln in die Natur zieht, könnte das Wetter jedoch in die Karten spielen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete für die Nacht zum Sonntag vorübergehend Glatteis. An den nördlichen Mittelgebirgen und in Ostbayern könne es aber zum Teil auch bis zum Sonntagabend oder in die Nacht zum Montag hinein glatt bleiben.

Am Samstag bleibt es laut DWD trocken, aber meist dicht bewölkt. In Schwaben und Oberbayern scheint dafür öfter mal die Sonne. Knapp über 0 Grad liegen die Temperaturen nach Angaben des Wetterdienstes nur im fränkischen Tiefland, ansonsten gebe es verbreitet einen leichten Dauerfrost.

Für alle Rodelbegeisterte gibt es aber auch gute Nachrichten: Zumindest im Norden Bayerns werden in der Nacht zum Sonntag laut DWD gebietsweise bis zu 10 Zentimeter Neuschnee in wenigen Stunden erwartet.

Temperaturen steigen bis Montag an

Am Sonntag erreichen die Temperaturen in Ostbayern teilweise kaum Werte über 0, wie der DWD weiter mitteilte. In anderen Teilen Bayerns können es aber zwischen 3 und 9 Grad werden. Außerdem soll es regnen. Für den Montag rechnete der DWD dann mit Temperaturen zwischen 3 Grad in Teilen Niederbayerns bis zu 13 Grad in Mainfranken. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken bleibt es voraussichtlich trocken.

Das Bayerische Innenministerium warnte auf X mit Blick auf das lange Wochenende vor den Gefahren, die zugefrorene Seen bergen und verwies auf von Wasserwacht und DLRG zusammengestellte Eisregeln zur richtigen Verhaltensweise auf dem Eis und was bei einem Notfall zu tun ist. (dpa/lby)