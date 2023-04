Ostermärsche in Bayern wieder im Zeichen des Ukraine-Kriegs

Die Organisatoren der diesjährigen Ostermärsche in Bayern rechnen mit einer ähnlichen Beteiligung wie im Vorjahr. Beim Ostermarsch am Karsamstag in München werden rund 800 Teilnehmer erwartet, teilte das Münchner Friedensbündnis mit. Zwischen Gründonnerstag und Ostermontag wird deutschlandweit wieder traditionell für den Frieden demonstriert.

In Bayern finden am Karsamstag größere Kundgebungen unter anderem in München (ab 11.15 Uhr), Augsburg (ab 11.30 Uhr), Würzburg (ab 11.00 Uhr) und Weiden (ab 10.30 Uhr) statt. Auch die Augsburger Friedensinitiative rechnet mit einer ähnlichen Teilnehmerzahl von 200 bis 300 wie im vergangenen Jahr, ebenso Würzburg mit rund 150 Teilnehmern.

Der Ukraine-Krieg wird auch dieses Jahr ein wichtiges Thema der Ostermärsche sein. Da es sich um das erste Ostern seit langem ohne Coronabeschränkungen handle, sei es schwierig abzuschätzen, wie viele Menschen teilnehmen würden, so ein Sprecher des Netzwerks Friedenskooperative. Faktoren seien sowohl das Wetter als auch, wie viele potenzielle Teilnehmer sich im Urlaub befänden. (dpa/lby)