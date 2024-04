Das Spitzenspiel der Bundesliga zwischen Leverkusen und Bayern hat am Samstag …

Amberg: Bayern-Anhänger geht auf Leverkusen-Fan los Das Spitzenspiel der Bundesliga zwischen Leverkusen und Bayern hat am Samstag …

Amberg: Bayern-Anhänger geht auf Leverkusen-Fan los Das Spitzenspiel der Bundesliga zwischen Leverkusen und Bayern hat am Samstag …

Weil er angeblich zu schnell in einer 30er Zone mit seinem Auto unterwegs war, …

Amberg: Autofahrer mit Axt bedroht Weil er angeblich zu schnell in einer 30er Zone mit seinem Auto unterwegs war, …

Amberg: Autofahrer mit Axt bedroht Weil er angeblich zu schnell in einer 30er Zone mit seinem Auto unterwegs war, …

Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de