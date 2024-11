Paul Simon und Art Garfunkel haben sich wieder vertragen

Als Simon & Garfunkel wurden Paul Simon und Art Garfunkel weltweit erfolgreich. Songs wie „The Sound of Silence“ sind Klassiker. Lange aber waren die beiden auch legendär zerstritten – bis jetzt.

Die beiden lange zerstrittenen US-Musiker Paul Simon (83) und Art Garfunkel (83) haben sich wieder vertragen. „Ich habe vor ein paar Wochen mit Paul zu Mittag gegessen“, sagte Garfunkel der britischen „Times“. „Es war das erste Mal seit vielen Jahren, dass wir zusammen waren. Ich habe Paul angeschaut und gesagt: „Was ist passiert? Warum haben wir uns nicht gesehen?“.“

„Ich war ein Idiot“

Simon habe auf seine Frage geantwortet, dass ihn Aussagen Garfunkels in einem Interview vor vielen Jahren verletzt hätten. „Ich habe geweint, als er mir erzählt hat, wie sehr ihm das weh getan hat. Im Rückblick wollte ich wohl das Image des netten Typen von Simon & Garfunkel abschütteln. Wissen Sie was? Ich war ein Idiot.“

Als Simon & Garfunkel hatte das Duo jahrzehntelang Welterfolge gefeiert. Nun hätten sie verabredet, sich wieder zu treffen, sagte Garfunkel. „Wird Paul seine Gitarre mitbringen? Wer weiß. Für mich ging es darum, uns auszusprechen, bevor es zu spät ist. Ich hatte das Gefühl, es ist wieder wunderbar zwischen uns. Wenn ich darüber nachdenke, muss ich weinen. Ich kann noch seine Umarmung spüren.“

Neues Album von Art Garfunkel und Art Garfunkel Jr.

Die beiden im Abstand von nur wenigen Wochen im New Yorker Stadtteil Queens geborenen Musiker gehörten als Folkduo vor allem in den 60er und 70er Jahren zu den erfolgreichsten Stars der Musikszene – Hits wie „The Sound of Silence“, „Mrs. Robinson“ und „Bridge over Troubled Water“ gingen um die Welt. Nachdem sie sich zerstritten, machten beide solo weiter. Vor kurzem brachte Garfunkel ein Album mit seinem 33 Jahre alten Sohn Art Garfunkel Jr. heraus. (dpa)