Pentling: Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ein Autofahrer hat Donnerstagabend in Pentling im Landkreis Regensburg eine Radfahrerin vom Sattel geholt. Vermutlich mit einer Fraktur im linken Oberarm musste die 58-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden.



Ein Autofahrer parkte am rechten Fahrbahnrand und beachtete den Verkehr nicht, als er die Tür öffnete. Dazu ein Tipp der Polizei: Die Türe immer mit der rechten anstatt der linken Hand öffnen. So drehen sich Oberkörper und Kopf automatisch nach links, so dass man solche Situationen besser im Blick hat.