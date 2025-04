Petition gegen Weimer sammelt flugs Tausende Unterschriften

Der Frauenanteil in den deutschen Parlamenten ist weiterhin erheblich kleiner …

Frauen in deutschen Parlamenten deutlich unterrepräsentiert Der Frauenanteil in den deutschen Parlamenten ist weiterhin erheblich kleiner …

Frauen in deutschen Parlamenten deutlich unterrepräsentiert Der Frauenanteil in den deutschen Parlamenten ist weiterhin erheblich kleiner …

Foto: Peter Kneffel/dpa