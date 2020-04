Plößberg: Betrunken das Auto geschrottet

Einen qualmenden Pkw mit betrunkenem Fahrer am Straßenrand in Plößberg meldeten am Donnerstag kurz vor Mitternacht Zeugen der Polizei Tirschenreuth. Bei Eintreffen der Streife war die Fahrertüre geöffnet, ein Mann hing halb aus dem Auto und trank demonstrativ aus einer Bierflasche.

Danach ließ er sich filmreif zu Boden fallen und spielte „den sterbenden Mann“, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Alkotest ergab einen Wert von fast 2 Promille. An seinem Auto waren das Lenkgestänge gebrochen und die Vordere Stoßstange hatte leichte Schäden. Wie es dazu kam, konnte der 26-Jährige nicht sagen. Nachdem er die 30 km nach Hause leicht bekleidet zu Fuß gehen wollte, wurde er zu seinem eigenen Schutz über Nacht auf der Dienststelle in Gewahrsam genommen.