Polizei fahndet nach Autodieb

Die Polizei sucht derzeit nach einem flüchtigen Autodieb. Am 6. April wurde ein hochwertiger BMW von einem bislang unbekannten Täter in Baden-Württemberg gestohlen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das gesuchte Fahrzeug in der Nähe von Hohenthan sichergestellt werden.

Der Mann war mit dem Auto in Richtung Grenze unterwegs. Aufgrund seiner rücksichtslosen Fahrweise und der hohen Motorisierung des Fahrzeugs kam er mit dem gestohlenen Auto von der Fahrbahn ab und in einem Feld bei der Einmündung in die B 15 zum Stehen. Im Anschluss flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung.

Derzeit fahndet die Polizei mit mehreren Streifen in diesem Bereich nach dem flüchtigen Mann. Ein Polizeihubschrauber und Polizeisuchhunde sind ebenfalls in die Fahndung eingebunden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Blonde Haare

Dreitagebart

Bekleidung: blaue Jeans, schwarze Jacke, schwarze Schuhe.

Die Polizei bittet um ihre Mithilfe. Wem ist seit ca. 05:00 Uhr ein Mann mit oben genannter Beschreibung im Bereich Plößberg aufgefallen?