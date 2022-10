Polizei: Insektenstich löst offenbar Unfall aus

A93: Reifen kracht in Windschutzscheibe Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 93 in Oberfranken durch den …

A93: Reifen kracht in Windschutzscheibe Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 93 in Oberfranken durch den …

Einer Bluttat am vergangenen Montag in Weiltingen (Landkreis Ansbach) ist ein …

Zwei Tote: Nachbarschaftsstreit ist Ursache für Bluttat Einer Bluttat am vergangenen Montag in Weiltingen (Landkreis Ansbach) ist ein …

Zwei Tote: Nachbarschaftsstreit ist Ursache für Bluttat Einer Bluttat am vergangenen Montag in Weiltingen (Landkreis Ansbach) ist ein …

Bundespolizisten haben einem Fahrgast in einem Zug in Mittelfranken vermutlich …

Polizisten retten Mann im Zug das Leben Bundespolizisten haben einem Fahrgast in einem Zug in Mittelfranken vermutlich …

Polizisten retten Mann im Zug das Leben Bundespolizisten haben einem Fahrgast in einem Zug in Mittelfranken vermutlich …

Symbolfoto: David Inderlied/dpa