Polizei stoppt 10-Jährige auf Hoverkart

Die Polizei hat am Dienstag in Sulzbach-Rosenberg eine 10-Jährige mit einem nicht zugelassenen Hoverkart gestoppt. Einer Streife war das Mädchen mit dem besonderen Gefährt, das optisch ein bisschen an ein Tretauto erinnert, gegen Abend aufgefallen.

Die Schülerin war mit dem Sitzscooter auf dem Annabergweg unterwegs. Das Fahrzeug besteht aus einem elektrisch betriebenen Hoverboard mit Sitz und Lenkstange und hat eine Höchstgeschwindigkeit von immerhin 30 km/h. Dafür braucht man einen Führerschein, eine Zulassung und eine Kfz-Versicherung. Weil die 10-Jährige logischerweise nichts davon vorlegen konnte, musste sie zu Fuß weiter.