Polizisten finden halbe Million Euro in Koffer in Zug

Rund eine halbe Million Euro haben Polizisten im Koffer eines Fahrgasts in einem Zug in Niederbayern gefunden. Der Besitzer des Koffers habe den Beamten bei der Kontrolle in Vilshofen an der Donau (Landkreis Passau) gesagt, dass er auf dem Weg nach Österreich sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Woher das viele Bargeld im Koffer kam, konnte er demnach aber nicht ohne Widersprüche erklären.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Passau hätten die Beamten der Grenzpolizei das Geld am Mittwoch daher beschlagnahmt. Ermittelt werde wegen des Verdachts der Geldwäsche. Der 22 Jahre alte Besitzer des Koffers wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. (dpa/lby)