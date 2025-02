Prognose: CSU siegt in Bayern deutlich

Nach der Talfahrt bei den beiden vergangenen Bundestagswahlen legt die CSU in Bayern dieses Mal stark zu. Sie ist aber nicht die einzige Partei, die sich freuen kann.

Die CSU ist einer ersten Prognose zufolge mit 39 Prozent stärkste Partei bei der Bundestagswahl in Bayern geworden. Die Christsozialen unter Parteichef Markus Söder schneiden damit nach ersten Infratest-dimap-Zahlen des Bayerischen Rundfunks deutlich besser ab als bei der vergangenen Wahl im Jahr 2021. Damals war die CSU mit 31,7 Prozent auf ein historisch schlechtes Ergebnis abgestürzt. Auf Platz zwei liegt in der BR-Prognose die AfD mit 17 Prozent und verbucht damit einen deutlichen Zuwachs für sich – vor vier Jahren waren es im Freistaat lediglich 9,0 Prozent.

Es folgen auf Platz drei die Grünen mit 13 Prozent. Die SPD landet nur auf dem vierten Rang mit 11 Prozent. Die Linke schneidet laut Prognose mit 6,5 Prozent auch in Bayern überraschend stark ab, die FDP landet demnach mit 4,5 Prozent im Freistaat unter der fünf-Prozent-Hürde. Die Freien Wähler liegen noch dahinter mit vier Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht holt laut BR-Prognose in Bayern nur 2,7 Prozent der Stimmen.

Im Freistaat waren rund 9,2 Millionen Wahlberechtigte zur Wahl des neuen Deutschen Bundestages aufgerufen. Viele von ihnen hatten ihre Stimme auch schon vorab per Briefwahl abgegeben. In Bayern traten laut Landeswahlleiter 737 Kandidatinnen und Kandidaten auf 17 Landeslisten und als Wahlkreiskandidaten an.

2021 war die SPD in Bayern auf 18,0 Prozent gekommen. Die Grünen holten 14,1 Prozent, die FDP erreichte 10,5 Prozent, die AfD 9,0 Prozent, die Linke 2,8 Prozent, und die Freien Wähler kamen auf 7,5 Prozent. (dpa/lby)