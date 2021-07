Programmänderung beim Sommerfestival

Von 27. Juli bis 10. August gibt es das 26. Amberger Sommerfestival im Innenhof der Stadtbibliothek.

Für die Auftaktveranstaltung am 27. Juli (20:30 Uhr) gibt es jetzt aber eine pandemiebedingte Programmänderung. Anstelle von „Delfina Cheb“ spielt jetzt die Swing und Rhythm and Blues-Band „The Ballroomshakers“. Grund sind die derzeit geltenden Einreisebeschränkungen und Quarantänemaßnahmen für die spanische Sängerin. Gekaufte Karten behalten aber ihre Gültigkeit! Wer seine Karten aber trotzdem zurückgeben möchte, kann das bis 19.07. bei der Tourist-Info in Amberg.