Raubzug in Furth im Wald

In der Nacht auf Mittwoch sind in Furth im Wald im Kreis Cham vier Fahrräder aus einer Garage gestohlen worden.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Garage in der Seyboltsdorfferstraße und entwendeten die Bikes. Ihr Wert liegt im unteren fünfstelligen Bereich. In unmittelbarer Nähe kam es in diesem Zeitraum auch zu zwei versuchten Einbrüchen in zwei Wohnhäuser. Hier entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Polizei in Furth in Wald ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.