Regensburg – Sexueller Übergriff auf Frau

Zu einem sexuellen Übergriff kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Regensburg. Eine Frau war auf der Maierhoferstraße mit drei jungen Männern ins Gespräch gekommen und in einen Innenhof in Bahnhofsnähe gegangen.

Dort soll ein 17-Jähriger die Frau körperlich angegangen sein. Die Frau wehrte sich, lief davon und rief die Polizei. Die Beamten konnten drei Tatverdächtige in der Nähe des Tatortes festnehmen. Zwei von ihnen, ein 17-Jähriger und ein 21-Jähriger, kamen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Der 17-jährige Haupttatverdächtige wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an.