Regensburg: SUVs geht die Luft aus

Reifenplattmacher sind in Regensburg von Januar bis März immer wieder aktiv gewesen. In einem Fall waren Reifen von rund 50 Autos betroffen, überwiegend SUVs. Jetzt gibt’s einen weiteren Fall – wieder im Stadtwesten.

Dort hatten am Freitagmorgen mehrere Autos platte Reifen. Sie waren im Bereich des Franz-von-Taxis-Rings, in der Prüfeninger Schloßstraße sowie in Nebenstraßen geparkt. Die Anzahl der Fahrzeuge liegt im niedrigen zweistelligen Bereich. An den Windschutzscheiben waren Bekennerschreiben hinterlassen worden.

Die Polizei geht von einem politisch motivierten Hintergrund aus. Die Kripo Regensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen.