Regensburg: Uhrendiebstahl vereitelt

Aus einem Fahrradgeschäft in Regensburg-Königswiesen sind am Dienstag (29.11.) hochwertige Uhren im Wert von mehreren tausend Euro entwendet worden.

Der Diebstahl konnte aber vereitelt werden. Ein Mann nahm in dem Geschäft einen Korb, in dem sich mehrere hochwertige Sportuhren befanden, an sich. Dabei wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet. Als der Mann dann das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen, sprachen zwei Mitarbeiter ihn an. Daraufhin versuchte er zu flüchten, konnte aber festgehalten werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 42-jährigen Regensburger, der bereits einschlägig wegen Diebstahls in Erscheinung getreten ist. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.