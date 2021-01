Regionalbibliothek versendet Medien jetzt per Post

Auch die Regionalbibliothek Weiden geht in der Corona-Pandemie neue Wege – ab sofort werden Medien auf Wunsch per Post verschickt.

Es werden nicht nur Bücher zum Schmökern, sondern auch für Schule, Studium, Arbeit und die Weiterbildung angeboten. In Zeiten von Homeschooling und Homeoffice ist es besonders wichtig, Zugriff auf eine Vielfalt von Medien zu gewähren, heißt es von der Regionalbibliothek. Wer den Service nutzen will, kann seine Bestellung telefonisch oder per Mail abgegeben. Für die Kunden entstehen nur die Portokosten. Einen Link zu allen Infos dazu finden Sie hier