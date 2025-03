Treibt in Reichenbach bei Walderbach im Kreis Cham ein Tierhasser sein Unwesen?

Ein 49-Jähriger fand am Sonntag in seinem Garten im Fasanenweg einen mutmaßlichen Giftköder. Laut dem Mann musste sein 7-jähriger Hund am 18. März aufgrund von Vergiftungssymptomen eingeschläfert werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ein. Die Polizeiinspektion Roding bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.