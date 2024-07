Rekord bei Krankschreibungen in Bayern im ersten Halbjahr

Die Teuerung verliert an Fahrt. In Bayern sind die Verbraucherpreise im …

Verbraucherpreise steigen langsamer Die Teuerung verliert an Fahrt. In Bayern sind die Verbraucherpreise im …

Verbraucherpreise steigen langsamer Die Teuerung verliert an Fahrt. In Bayern sind die Verbraucherpreise im …

Symbolfoto: Jens Büttner/dpa