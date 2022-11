Riskantes Wendemanöver wegen Reifenpanne

Wegen einer Reifenpanne hat ein 44-Jähriger auf der A93 bei Teublitz kurzerhand ein riskantes Wendemanöver durchgeführt. Kurz nach der Anschlussstelle Schwandorf Süd bemerkte der Mann am Donnerstagmorgen den Reifenschaden und fuhr zuerst ordnungsgemäß an den rechten Seitenstreifen. Danach wendete er einfach kurzerhand auf der Fahrbahn sein Auto damit er geschützt an der Schutzplankenseite den Reifen wechseln konnte.

Zeugen der waghalsigen Aktion alarmierten die Polizei. Die eintreffenden Beamten stellten zudem fest, dass der Mann kein Warndreieck aufgestellt hatte. Weil eine der Radmuttern sich nicht lösen ließ, wurde das Auto mit Blaulicht zur Anschlussstelle geleitet. Für das riskante Wendemanöver erhält der 44-Jährige eine Bußgeldanzeige.