Rotary Club unterstützt Aktion „Alles unter einen Hut !?“

© Foto: Irene Fritz

Das Weidener Bürgerfest fällt auch in diesem Jahr wieder aus. Aber wer die tollen Bürgerfest-Hüte vermisst, für den gibt es am Samstag (17.07.) im NOC ein Wiedersehen.

Der Rotary Club Weiden hat dort im Untergeschoss einen Hutstand und zwar im Eingang der Ausstellung „Alles unter einem Hut!?“ Die einzelnen Kreationen erinnern an die einfallsreichen Kopfbedeckungen, die man in den letzten Jahren beim Bürgerfest bestaunen konnte. Die sommerlichen Blumenhüte wurden von Schülerinnen und Schülern der FOS gestaltet und können am Samstag von 10 bis 14 Uhr geshoppt werden. Der Erlös der Hutaktion geht an einen guten Zweck.