Schüler wird mit gestohlenem Fahrrad von Lehrerin erwischt

Der 14-Jährige soll das Rad bereits Ende März von einem Fahrradständer vor einer Schule in Neumarkt entwendet haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sein Motiv war einem Sprecher zufolge zunächst nicht bekannt. Die Lehrerin habe den Schüler später am Bahnhof beobachtet, als er das Rad mit einem Seilschloss an andere Fahrräder habe anschließen wollen. Der Jugendliche soll den Diebstahl zugegeben haben. Er erhielt eine Anzeige wegen Diebstahls. (dpa/lby)