Schwache Frühjahrsbelebung auf dem bayerischen Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosigkeit in Bayern ist leicht zurückgegangen. 258.732 Menschen waren im März ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte. Das seien 10.263 weniger als im Februar. Der Rückgang im März sei saisonal üblich, falle jedoch schwächer aus als in den Vorjahren. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,4 Prozent.

„Wir freuen uns, dass sich der Arbeitsmarkt im Freistaat weiterhin so widerstandsfähig zeigt. Auch in diesem Monat hat der Freistaat die niedrigste Arbeitslosenquote im Bundesvergleich“, sagte der Chef der Regionaldirektion, Ralf Holtzwart. Stichtag für die Erhebung war der 13. März. (dpa/lby)