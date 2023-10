Schwandorf: Illegaler Handel mit Welpen

Die Polizei ermittelt in einem Fall von illegalem Welpenhandel in Schwandorf. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Brunnfeld bot eine 27-Jährige am Samstag (07.10.) mehrere Zwergspitze mit bosnischen Tierpässen zum Verkauf an.

© Foto: PI Schwandorf

Bei genauerer Überprüfung der Impfpässe und Hinzuziehung des Veterinäramtes stellte sich heraus, dass das angegebene Alter der Hunde definitiv nicht mit dem tatsächlichen Alter übereinstimmt und die Welpen höchstens 8 Wochen alt sind. Aufgrund dessen bestand auch der Verdacht, dass die Hunde nicht ordnungsgemäß geimpft wurden, wie es im Impfpass angegeben war.

Die Welpen wurden an das Tierheim übergeben. Die Polizeiinspektion Schwandorf sucht nach Zeugen, die an diesem Samstag oder an anderen Tagen dort Welpen erworben haben und dadurch möglicherweise Opfer eines Betruges wurden.