Schwandorf: Postbotin aufs Übelste beleidigt

Am Dienstag eskalierte ein Streit in einem Schwandorfer Fahrradgeschäft. Ein …

Streit wegen Fahrradreparatur eskaliert Am Dienstag eskalierte ein Streit in einem Schwandorfer Fahrradgeschäft. Ein …

Streit wegen Fahrradreparatur eskaliert Am Dienstag eskalierte ein Streit in einem Schwandorfer Fahrradgeschäft. Ein …

Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de