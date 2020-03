Ein Mann hat in Weiden Montag am frühen Morgen Stichverletzungen erlitten. Ein Zeuge fand den Mann vor einer Gaststätte in der Altstadt auf.

Der Polizei erzählte das Opfer, dass er wohl unmittelbar zuvor im Max-Reger-Park von zwei Unbekannten mit einem Messer am Bein verletzt worden sei.

Aufgrund seiner Alkoholisierung konnten die Beamten zunächst keine näheren Informationen über den Ablauf des Geschehens in Erfahrung bringen. Die Polizei in Weiden bittet um Zeugenhinweise.