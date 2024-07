Schwere Unfälle im Sendegebiet

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagabend in Hof. Ein 34-Jähriger war aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Auto in dem sich auch seine Frau und seine beiden Kinder befanden, von der Fahrbahn abgekommen und erst gegen eine Hauswand und anschließend gegen ein geparktes Auto geprallt. Bei dem Zusammenstoß erlitt das 3-jährige Kind lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer wurde mittelschwer, seine Frau und der achtjährige Sohn wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

In Münchberg ist am Donnerstagmorgen ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Ein LKW-Fahrer übersah beim Auffahren auf die A9 bei der Anschlussstelle Münchberg-Süd den aus Richtung Stammbach kommenden 49-jährigen Motorradfahrer. Der Biker hatte keine Chance den Unfall zu vermeiden und fuhr frontal in den LKW. Durch den Aufprall wurde der 39-Jährige Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste.

In Etzenricht im Kreis Neustadt übersah am Freitagmorgen ein 31-jähriger Autofahrer einen Motorradfahrer, der in Richtung Kohlberg fuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der 85-jährige Biker und erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.