Es war ein Überraschungs-Hit auf den internationalen Filmfestivals: «September 5» des Schweizer Regisseurs Tim Fehlbaum.

Der Thriller erzählt vom Olympia-Attentat 1972 in München, als palästinensische Terroristen israelische Sportler als Geisel nahmen und letztlich ermordeten. Die in Hamburg geborene Leonie Benesch («Das Lehrerzimmer») ist in einer Hauptrolle zu sehen. Das Werk, das am 9. Januar in den Kinos startet, ist für einen Golden Globe nominiert. (dpa)