Sexuelle Anspielungen und Geldgeschenke an Schülerinnen

Ein Mann soll in Bruck in der Oberpfalz (Landkreis Schwandorf) in den vergangenen Tagen mehrfach Schülerinnen an einer Bushaltestelle angesprochen, Geld geschenkt und sexuelle Anspielungen gemacht haben. In einem Fall sei zudem von einem kurzen Körperkontakt berichtet worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und beobachtete den Verdächtigen bei einer erneuten Kontaktaufnahme. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren geführt. Die Polizei bittet um Zeugen. (dpa/lby)