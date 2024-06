Söder pocht auf Hochwasser-Versicherung

Die Schäden, die das jüngste Hochwasser in Bayern angerichtet hat, sind …

Bayern verdoppelt Flut-Hilfen auf 200 Millionen Euro Die Schäden, die das jüngste Hochwasser in Bayern angerichtet hat, sind …

Bayern verdoppelt Flut-Hilfen auf 200 Millionen Euro Die Schäden, die das jüngste Hochwasser in Bayern angerichtet hat, sind …

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa