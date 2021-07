Sommerferien-Leseclub in Weiden

Unter dem Motto „Lesen was geht“ startet am 14.07. in der Regionalbibliothek Weiden der diesjährige Sommerferien-Leseclub. Bis zum 18. September warten spannendes Lesefutter und tolle Preise auf alle Leseratten. Schülerinnen und Schüler können sich einen kostenlosen Club-Ausweis für den Sommerleseclub holen und exklusiv tolle Medien ausleihen. Für jedes Buch, Sachbuch oder Comic, dass man gelesen und bewertet hat, gibt es einen Stempel in das dafür vorgesehene Sommer-Journal. Stempel erhält auch, wer Challenges bestanden hat oder an Aktionen teilgenommen hat, wie z.B. Teams bilden mit Freunden oder der Familie. Mit etwas Glück kann man attraktive Preise gewinnen. Alle Infos dazu finden Sie hier: https://www.regionalbibliothek-weiden.de/sommerferien-leseclub-2021/