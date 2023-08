Speed-Dating „Wirt sucht Landwirt“ im Bootshaus

Regionale Produkte zu speisen ist in. Diesem Wunsch vieler Gäste möchte die Gastronomie im Amberg-Sulzbacher Land gerne nachkommen. Die Wirte brauchen also Landwirte mit denen sie Lieferbeziehungen knüpfen.

Und genau das soll am 20. September in Amberg ein „kulinarisches Speed-Dating unter dem Motto „Wirt sucht Landwirt“ ermöglichen. Und so läuft das Kennenlern-Event ab: Eine Dating-Runde dauert fünf Minuten. Anschließend ziehen die Kandidaten weiter zur Kontaktaufnahme am nächsten Tisch. Landwirte können dabei eine Kostprobe ihrer Erzeugnisse mitbringen und ihrem Gegenüber präsentieren. Idealweise verfügen die Teilnehmer über Prospekte, Flyer oder Visitenkarten, die sie beim gegenseitigen Austausch verteilen können.

Teilnehmen können Gastronomen aus dem Amberg-Sulzbacher Land, die ihren Gästen regionale Lebensmittel anbieten möchten sowie Landwirte, die diesen Anspruch erfüllen können. Der Event findet am Mittwoch, den 20. September um 14 Uhr im Bootshaus in Amberg statt. Anmeldungen sind bis Montag, den 4. September 2023 per E-Mail an regionalmanagement@amberg-sulzbach.de erforderlich, da die Plätze begrenzt sind.