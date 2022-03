Spendenaktionen in der Oberpfalz für die Ukrainehilfe

Auch die Oberpfalz will helfen. Gleich bei mehreren Aktionen können heute Spenden für die Ukrainehilfe gemacht werden. In Floß im Landkreis Neustadt an der Waldnaab findet ein Bücherflohmarkt von 10 Uhr bis 13 Uhr auf dem Marktplatz statt.

Dort kann man sich nicht nur mit Lesestoff eindecken, sondern auch vor Ort Kuchen kaufen. Außerdem hat das Haushaltswarengeschäft „Der Schnapperer“ das Flosser Wappentier, einen Adler, als Stofftiere gesponsert. Gegen eine Spende kann man sich so einen Plüschadler mitnehmen. Auch beim Besuch des Kurfürstenbades Amberg können Saunagäste ein Zeichen der Solidarität und Hilfe setzen. Unter dem Motto „Ein Euro mehr für weniger Leid in der Ukraine“ können die Besucher einen Euro freiwillig mehr für ihr Ticket als Spende zahlen. Auch die Ministranten der Gemeinde Hl. Familie in Amberg wollen mit einer Kuchenverkaufsaktion Spenden sammeln. Und in Waldthurn verkaufen die Festdamen der Feuerwehr Kuchen und Gebäck zum Mitnehmen ab 14 Uhr.