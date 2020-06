Sprengstoffalarm in einem Neutraublinger Logistikzentrum

Gestern Abend ist es zu einem größeren Polizeieinsatz in einem Logistikzentrum in Neutraubling im Landkreis Regensburg gekommen. Dort schlug eine Luftfrachtsendung positiv auf verschiedene Sprengstofftests aus.

Folglich wurde Sprengstoffalarm ausgelöst und das gesamte Betriebsgelände geräumt und weiträumig abgesperrt. Eine Sondergruppe des Landeskriminalamtes rückte an und inspizierte die Luftfracht. Schließlich konnte Entwarnung gegeben werden. In der Fracht, einem verpackten Fahrzeuggetriebe, ergaben sich keinerlei Hinweise auf Sprengstoff. Was letztendlich die Ursache für die positiven Sprengstoffanzeichen waren, konnte nicht einwandfrei geklärt werden.