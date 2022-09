Stadt Weiden entwickelt Klimaschutzkonzept – Bürger sind gefragt

Die Stadt Weiden möchte den Weg in eine klimafreundliche Zukunft aktiv gestalten und entwickelt derzeit ein Klimaschutzkonzept.

Oberbürgermeister Jens Meyer lädt dazu alle Bürger sowie Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Stadtverwaltung ein, sich daran zu beteiligen. Der Auftakt dazu ist eine Veranstaltung am 4. Oktober ab 18 Uhr im Neuen Rathaus in Weiden. Es werden vier Themenblöcke vorgestellt, wie z.B. „Klimafreundlich unterwegs sein“ oder „Strom und Wärme vor Ort herstellen und nutzen“. Für die Veranstaltung kann man sich bis zum 27. September anmelden.

Per E-Mail an klimaschutz@weiden.de oder per Tel. 0961/81-3107.